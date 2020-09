Destaca Miguel Varela su compromiso con Tlaltenango

TLALTENANGO.- Con acciones reales y concretas, Miguel Varela Pinedo, presidente municipal de Tlaltenango reafirmó su compromiso y trabajo con los ciudadanos.

El alcalde destacó durante su Segundo Informe de Gobierno que el trabajo lo respalda ante su administración y que ha sido el mejor presidente municipal de Tlaltengango.

Puesto que, logró llevar servicios públicos básicos a donde antes no se tenían, o logró mejorarlos.

Sin embargo, reconoció que hay temas por concluir, como es el caso del relleno sanitario, proyecto que dijo se cumple y se terminará en el marco de lo legal.

Informó que se realizó una acción por lo menos, en cada uno de los 25 barrios y fraccionamientos existentes, así como en las 58 comunidades.

Informó que en la mayoría de estos lugares fueron beneficiados con calentadores solares, rehabilitación de domos escolares y de plazas cívicas, escuelas, equipamientos de clínicas de salud y pavimentación de calles.

Jesús María, Guadalupe, San Juan de los Lirios, Los Ramos, son algunas de las comunidades donde se hizo revestimiento de camino principal, techos, arreglos de accesos a cementerios, así como de drenaje y agua potable.

Sin dejar de lado el apoyo a los templos religiosos, adoquín en las iglesias, red de drenaje y el impulso al empleo.

“Sabemos y soy consciente que no todo es miel sobre hojuelas”, mencionó Miguel Varela.

Luego reconoció que también están a la espera de la aprobación de obras o sus conclusiones.

Como es el caso de las licitaciones para mejorar las carreteras de algunas de las comunidades “que ya urgen”.

Respecto al deporte, el alcalde también mencionó mejoras en áreas deportivas, domos, canchas, pasto sintético, tartán o un gimnasio al aire libre, próximamente.

Por otro lado, aseguró que el proyecto del relleno sanitario cumple con todas las normas y no existen irregularidades, pues si fuera así nunca se hubiera iniciado.

“El tema del relleno sanitario no se me olvida y no quedará inconcluso”, destacó.