Vladimir Putin será papá junto con su amante la ex gimnasta Alina Kabaeva

RUSIA.- El presidente de Rusia tendrá una hija, Vladimir Putin será papá junto con la ex gimnasta Alina Kabaeva de 39 años, según The Mirror.

El sexo del bebé lo habría revelado General SVR Telegram, “una cuenta web que se dice que será actualizada por expertos del Kremlin”.

Vladimir Putin no tomó con agrado la noticia, aduciendo que ya había tenido “suficientes hijas”, esto de acuerdo con informes allegados a la publicación.

La relación de Putin con la ex gimnasta fue evidenciada en el 2008, incluso en el 2015 se llegó a manejar por The New York Post la posibilidad de hacer pública su relación. Aparentemente, se señaló y aunque no se había oficializado un divorcio, Vladimir Putin mantenía una relación amorosa con Kabaeva.

De acuerdo a algunos medios Putin se molestaba cada vez que le preguntaban por su supuesto romance con la ex atleta.

“Sin embargo, multitud de revistas del corazón aseguran que el noviazgo ya era un hecho. Alina Kabaeva, nacida en Uzbekistán, es famosa por su agilidad y su hiper flexibilidad en el mundo de la gimnasia rítmica”.

Tan es un secreto a voces que trascendió que en el 2015 la ex gimnasta tuvo a su primer bebé de la relación en una “clínica VIP en Suiza”.

En el 2022, según The Mirror, un ginecólogo confirmó a la prensa que Putin “tiene dos hijos, de 7 y 3 años respectivamente con su amante”.

Entre los hijos conocidos del mandatario ruso se encuentran: “la académica y empresaria Maria Vorotsova, de 37 años, y la científica y ex bailarina Katerina Tikhonova, de 35, a quien tuvo con su ex esposa” la azafata de vuelo Lyudmila Shkrebneva.

