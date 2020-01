[VIDEO] Irán inicia ataque contra base aérea estadounidense en Irak

IRAK.- Al menos 10 cohetes iraníes impactaron en la base aérea de al-Asad, donde se encuentran las fuerzas estadounidenses, informó a CNN Qatri al-Obeidi, un comandante sunita de las Fuerzas Paramilitares de la ciudad de al-Baghdadi.

La base aérea atacada se encuentra a unos 200 km de Bagdad y la ciudad de Al-Baghdadi está a unos 12 km al norte de la base atacada este día.

El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), dijo que “ha golpeado la base aérea estadounidense de Ain al-Asad en Iraq con decenas de misiles”.

Esta base aérea fue visitada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en diciembre de 2018 y luego la visitó en 2019 el vicepresidente Mike Pence.

Este ataque ocurrió cerca de la 1:20 de la mañana del miércoles, justo a la hora en la que ocurrió el ataque mortal contra el comandante iraní Qassem Soleimani.

El IRGC lanzó un comunicado donde dijo que: “Llaman a gobierno americano a llevar a casa a todos sus soldados para evitar mayores daños”.

La Casa Blanca Informó que el presidente Donald Trump sigue de cerca el ataque a la base aérea estadounidense pero hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el hecho.

ACTUALIZACIÓN

El Pentágono confirmó que la Base Aérea de Erbil y la Base de al Asad fueron atacadas por la Guardia Revolucionaria de Irán.

En Al Asad cuando menos cayeron una docena de misiles y hasta el momento están en espera del reporte de víctimas y daños.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.

— Stephanie Grisham (@PressSec) January 7, 2020