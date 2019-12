Reportera española gana la lotería en una trasmisión en vivo

ESPAÑA.- Un momento de locura y de alegría que protagonizó la reportera Natalia Escudero al enterarse que había sido ganadora del sorteo navideño de la lotería española.

El suceso se dio en vivo cuando la cadena televisiva RTVE hace un enlace con la reportera quien estaba con los afortunados ganadores en Alicante, España, contagiándose de alegría al enterarse que también ella había sido una de las personas que le pegaron al “gordo”.

Oye que yo tengo un décimo, esto no es broma! Compré uno. Hombre, en serio. Esto una fotocopia de mi décimo!”, exclamó la periodista entre gritos antes de rematar: ”¡Que mañana no voy! “Natalia no trabaja mañana”.

El sorteo del primer premio cayó en el número 26590, en donde la reportera junto a otras personas salieron victoriosas, saltando de alegría y celebrando con una botella de champagne.

El sorteo navideño de la lotería española reparte casi 2.400 millones de euros en premios.