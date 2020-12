Reino Unido ha vacunado a casi 140 mil personas en una semana

REINO UNIDO.- Reino Unido ha vacunado a cerca de 140 mil personas durante su primera semana de vacunación contra el Covid-19; así lo informó este miércoles el ministro encargado del programa.

La vacuna fue aprobada para uso de emergencia hace dos semanas, y su suministro comenzó el 8 de diciembre, convirtiendo a Reino Unido en el primer país en desplegarla fuera de los ensayos clínicos.

A really good start to the vaccination program. It’s been 7 days and we have done: England:108,000 Wales: 7,897 Northern Ireland: 4,000. Scotland:18,000 U.K Total 137,897. That number will increase as we have operationalised hundreds of PCN (primary care networks)

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) December 16, 2020

Las personas tienen que recibir dos dosis de la vacuna, con 21 días de diferencia, por lo que nadie que haya recibido la primera dosis ha recibido ya la protección completa.