Queman iglesias católicas tras el descubrimiento de tumbas de niños indígenas

CANADÁ.- Luego del descubrimiento de 182 tumbas clandestinas de niños indígenas en un internado, incendiaron varias iglesias católicas, informaron las autoridades.

En total localizaron 750 menores en el panteón clandestino, ubicado en un internado de la Iglesia Católica.

Morinville en Edmonton, Alberta, y San Kateri Tekakwitha, cerca de Halifax, son las iglesias que terminaron reducidas a cenizas.

La Real Policía Montada de Canadá informó que los hechos se investigan como posibles ataques.

Por su parte, el primer ministro, Justin Trudeau, expresó que los descubrimientos son “horribles” y los canadienses deberían reflexionar sobre las injusticias históricas.

Hizo un llamado a la reconciliación y a su vez se pronunció en contra de los ataques en contra de los templos religiosos.

Los atentados contra los edificios eclesiásticos se suman a seis que ocurrieron anteriormente, todos en terrenos de comunidades indígenas.

Cabe recordar que un grupo de expertos apoyados con radares localizaron en la antigua Escuela de la Misión St. Eugene, los restos de 182 niños de entre 5 y 13 años de edad.

La indignación por los terribles hallazgos no terminó con el incendio de las iglesias, ya que una estatua de la Reina Victoria terminó destruida luego de que los manifestantes la derribaran.

Los actos ocurrieron durante el Día de Canadá, el cual celebra la independencia de Reino Unido.

Durante la manifestación cubrieron la estatua de la reina británica con pintura y huellas rojas, como homenaje a las víctimas del internado.

Además, otro grupo de manifestantes derribó la tumba de la Reina Isabel II ubicada cerca del Edificio Legislativo Provincial de Manitoba.

Ambos monumentos representan el pasado colonial de Canadá.

Having a hard time processing this right now. The historic & beautiful St Jean Baptist’s parish in Morinville burned to the ground last night. pic.twitter.com/A0LvlkhwbL

— Neil Korotash 🚡 (@nkorotash) June 30, 2021