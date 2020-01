OMS declara emergencia internacional por coronavirus

CHINA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia internacional por coronavirus luego de su reunión ante la rápida expansión del brote.

La organización consideró la necesidad de revaluar la situación ante el creciente número de casos en otros países.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on #2019nCoV https://t.co/hTQam7RWc9

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 30, 2020