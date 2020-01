La OMS analiza la emergencia por el coronavirus que lleva 170 víctimas mortales

La Organización Mundial de la Salud, (OMS), analiza si debe lanzar la “alerta de emergencia mundial” ´por el coronavirus 2019n-CoV, que hasta el momento ha dejado más de 170 víctimas mortales y de 7 mil 711 casos confirmados, según las autoridades chinas.

Pero también hay buenas noticias, ya que 170 personas han sido dadas de alta por esta enfermedad.

Mientras tanto, otros 15 países han confirmado tener pacientes por esta enfermedad, por lo que la OMS llamó a los gobiernos de todo el mundo a estar alerta para prevenir el contagio.

“El mundo entero tiene que actuar”, indicó Michael Ryan, jefe del Programa de Emergencias de la OMS.

El jueves habrá una reunión del Comité de Urgencia para definir si el virus es emergencia internacional.

“He decidido reunir de nuevo mañana el Comité de Urgencia del reglamento sanitario internacional sobre el nuevo coronavirus para que me aconsejen sobre la cuestión de si la epidemia actual constituye una urgencia de salud pública de alcance internacional”, explicó Tedros Adhanom Ghebreyesus en Twitter.

The increased number of new #coronavirus in 🇨🇳 & internationally is concerning. @DrTedros decided to reconvene the Emergency Committee to advise him whether the outbreak represents Public Health Emergency of International Concern & to seek their advice on how to keep the 🌍 safe. pic.twitter.com/m3nxsJdqgw

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 29, 2020