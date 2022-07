Niña de 16 años mata a su hermana de 3; le tapó la cara con una almohada en EU

ESTADOS UNIDOS.- Una adolescente de 16 años asesinó a su hermana de 3 por ponerle, presuntamente una almohada en la cara. Ya detuvieron a la menor de edad y la acusaron de homicidio involuntario.

Los hechos ocurrieron en Altamonte, Springs, en Orlando, Estados Unidos. Sucedió la semana pasada, sin embargo; apenas se dio a conocer la noticia.

De acuerdo con la policía, la mamá de ambas niñas estaba trabajando desde la computadora en una habitación, las dos hijas se encontraban en otra y la de 16 se hacía cargo de la de 3 años. En un momento la madre le pidió a la mayor que calmara a la pequeña, pues comenzaría hablar por teléfono y no quería interrupciones.

No obstante, 10 minutos después, la madre regresó a la habitación donde estaban sus hijas, pero la pequeña no daba señales de vida. La madre llamó a los servicios de emergencia. También trató de reanimarla, pero no hubo éxito alguno.