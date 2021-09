Mueren 10 personas en el incendio de un hospital Covid-19 en Macedonia

MACEDONIA DEL NORTE.- La noche de este miércoles 10 personas murieron en un incendio para enfermos de Covid-19 en Macedonia del Norte.

El Ministerio de Salud del país informó sobre el incendio que estalló en una clínica en Tetovo, noreste a través de Twitter.

Por su parte el ministro de Salud, Venko Filipice destalló que hasta el momento se desconocen las causas del fuego.

El incendio fue reportado a las 7 de la noche a los bomberos, quienes lograron controlarlo en 45 minutos.

15 people have reportedly been killed and more than 20 others injured in a fire at a Covid hospital in North Macedonia – RIA Novosti citing local TV reports pic.twitter.com/ZDErpgR4GN

