“Me dijo que me va a matar”: denuncia una joven antes de ser asesinada

ARGENTINA.- Una joven de 18 años de edad fue asesinada a puñaladas por su ex novio en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

La noche del pasado lunes, la víctima identificada como Ursula, mandó mensajes a una amiga dos meses antes de su muerte; ella había advertido a otros de la situación que estaba viviendo.

El cuerpo de la joven fue encontrado con múltiples heridas causadas con un arma blanca en las inmediaciones de una escuela.

Úrsula Bahillo mandó el noviembre pasado, mensajes de audio a una amiga donde le decía que su ex novio le dijo que la iba a matar.

En un mensaje grabado un día antes de su asesinato, Úrsula alertó sobre la violencia que sufría por parte de Matías Ezequiel Martínez.

En uno de los mensajes relató desesperada, con miedo y angustia que su ex pareja la había golpeado y tenía miedo de que la matara.

“Te lo juro. Mes siento muy mal, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más. Casi me quebró la mano, no puedo mover la muñeca, te juro”, afirmó Úrsula.

“Ay me hizo muy mal. Me quiero ir de acá amiga. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos, me re c$%&ó a palos, amiga. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires… El loco me está mirando. Yo estoy afuera del hospital, arriba del auto, porque me dijo que si me bajaba, me iba a c$%&r a palos delante de toda la gente. Ahí viene, amiga”, completó.