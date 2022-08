Langya henipavirus: China reporta 35 casos de nuevo virus de origen animal

Foto: Cortesía.

CHINA.- Científicos en China reportaron 35 casos en humanos de un nuevo virus de origen animal. Se llama Langya y es un tipo de Henipavirus.

Asimismo, los contagios sucedieron en las provincias de Shandong y Henan, de acuerdo con un estudio publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine. El estudio se publicó el pasado 4 de agosto.

Entre los síntomas que destacan las personas que se infectaron con el virus Langya fueron:

Fiebre

Cansancio

Tos

Falta de apetito

Dolores de cabeza

Dolores musculares

Náuseas

¿Qué es el virus Langya Henipavirus?

El estudio señala que Langya es un virus del tipo Henipavirus; se caracteriza por provocar enfermedades en humanos y animales domésticos.

No obstante, los científicos señalan que este nuevo virus es muy parecido al Nipah, uno de los virus más peligrosos del mundo que no cuenta con cura y tiene una tasa de mortalidad de entre el 40 por ciento y el 75.

Cabe mencionar que los casos identificados de Langya no han sido mortales ni graves.

“Los 35 pacientes de China no tenían un contacto estrecho entre sí ni un historial de exposición común”, explicó el científico Chuang Jen-hsiang, director general adjunto de los los Centros para el Control de Enfermedades de Taiwán.