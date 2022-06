Katya Echazarreta había imaginado volar al espacio, vivirlo fue diferente

ESTADOS UNIDOS.- Katya Echazarreta se convirtió en la primera astronauta mexicana en volar al espacio exterior; el 4 de junio a bordo del cohete New Shepard.

Katya tenía el sueño de ser astronauta, nació en Guadalajara, Jalisco; a los 7 años emigró a Estados Unidos.

Se siente orgullosa de ser tapatía y representar a México en lo más alto del mundo.

La mexicana mencionó que toda su vida había imaginado volar al espacio, dijo que la experiencia se la había imaginado de una forma y cuando la vivió fue algo totalmente diferente.

“Es una experiencia qué no se puede describir hasta que la vivas, yo llevo toda la vida imaginándome cómo iba a ser que iba a sentir; yo pensaba que ya sabía que tenía una idea de lo que iba a vivir y la realidad es que no, fue totalmente diferente y uno no puede entender hasta que pasa por estas situaciones experiencias”.

Narró que nuestro globo terráqueo es impresionante; son dimensiones inimaginables que hacen emocionarse al contemplar la magnitud de lo que es la Tierra en comparación con el espacio exterior.

Se siente orgullosa de que su hija logré sus proyectos, ya que para ella es lo más importante que tiene en este y otro mundo.

La señora Liliana narró que en todo momento se encomendó a Dios para que su hija tuviera un excelente vuelo y regreso a la tierra para así volverla a abrazar.

La madre de Katya Echazarreta dijo, que los padres de familia juegan un rol bastante importante para el futuro de los hijos; ya que se les debe de apoyar en sus sueños para lograrlos de la mejor manera posible.

Katya mandó un mensaje contundente a los mexicanos, así como para todos los niños y jóvenes del mundo:

“Siempre va a haber alguien que te diga que no puedes, qué no es posible, que no es para ti, y de hecho la realidad es que van a ser muchísimas las personas qué te van a decir eso; lo más importante es apoyarte con esas personas que sí te están apoyando y si no tienes una persona que te diga eso; tienes que ser tú, porque si tú te dices a ti mismo no puedo, entonces tienes toda la razón no vas a poder”.