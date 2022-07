Hombre muere por beber botella de licor en 2 minutos

SUDÁFRICA.- Un hombre murió luego de que supuestamente bebiera una botella completa de licor Jagermeister en dos minutos; lo realizó como parte de un concurso.

Los hechos ocurrieron el día de hoy martes 13 de julio en la localidad de Mashamba.

Asimismo, se dice que el hombre, cuya identidad no se reveló, participaba en una competencia junto con otras personas en una licorería.

El ganador del reto recibiría un premio de 12 dólares (alrededor de 250 pesos mexicanos).

Un video del suceso se compartió en las redes sociales; muestra el momento en que el hombre ingiere la bebida y es alentado por varias personas a cumplir con el reto.

A 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed and later died after consuming 1 bottle of jagermeister. pic.twitter.com/PFQwpLnhh9

