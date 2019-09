Greta Thunberg dice que el Síndrome de Asperger es su “súperpoder”

MUNDO.- Greta Thunberg, la adolescente sueca de 16 años ha hablado abiertamente acerca del síndrome de Asperger,ella asegura que de no ser por su síndrome, no habría logrado lo que ha hecho hasta hoy.

Aunque éste síndrome muchas veces es una condicionante en la vida social de quien lo padece, no lo es para Greta que se ha vuelto estandarte de la lucha contra el cambio climático. La joven sueca ha logrado conmover y cautivar con sus irrebatibles discursos.

El rostro del movimiento pacífico Fridays For Future contó que antes de hacer campaña para cuidar y hacer algo por el medio ambiente, no tenía “energía,ni amigos y no hablé con nadie. Simplemente me senté sola en casa, con un trastorno alimentario”.

Fue diagnosticada con Síndrome de Asperger hace cuatro años

Greta confesó que no había sido abierta acerca de su diagnóstico del espectro del autismo porque buscara “esconderse” detrás de él, sino porque sabía que “muchas personas ignorantes todavía lo ven como una” enfermedad “o algo negativo”.

Thunberg compartió que en la escuela había visto un documental sobre la brutal contaminación en el mar, lo que la afectó terriblemente.

“Lo demás niños se olvidaron del tema en cuanto salieron al patio. Pero yo no podía. Las imágenes volvían y volvían”, contó.

Para alguien con este síndrome no es fácil dejar las cosas tal cual. Thunberg al verse impactada por la realidad mundial, se obsesionó con los efectos del cambio climático. Esta obsesión la llevó a sumergirse en una depresión.

Greta comía menos, hablaba muy poco, factores que le afectaron en su desarrollo ya que dejó de crecer. La joven activista pudo salir del trance de la ansiedad gracias al apoyo de sus padres y a terapias para tratar su síndrome.

Apasionada por generar cambios, Greta ha reconocido que sin los estragos que ha vivenciado, no habría actuado en pos de un bien común.

“He tenido una buena cantidad de depresiones, alienación, ansiedad y trastornos. Pero sin mi diagnóstico, nunca habría comenzado la huelga escolar. Porque entonces habría sido como todos los demás”.

¿Qué es el síndrome de Asperger?

Es un trastorno neurobiológico que fue descrito y publicado en 1944. Las personas con este trastorno tienen dificultades para interactuar con otras personas.

“Las personas que padecen este trastorno pueden tener un comportamiento social inusual y un interés profundo en algunos temas específicos.”

Aproximadamente dos de cada 10 mil niños son diagnosticados con éste trastorno, del cual los varones tienen mayor probabilidad de desarrollarlo que las mujeres.

Greta dio un contundente y emotivo discurso recientemente en la Cumbre contra el cambio climático en Nueva York en el que instó a los políticos a hacer algo YA.

