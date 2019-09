Donald Trump se burla de la activista Greta Thunberg

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump, se burló en Twitter de la activista sueca Greta Thunberg, lo que provocó controversia ya que la chica de 16 años, padece síndrome de Asperger.

El mensaje surgió a raíz del discurso que Greta Thunberg dio ante los líderes mundiales en la ONU, donde los encaró por su inacción ante el cambio climático, que amenaza al mundo entero.

“Ya está, oficialmente ha acabado conmigo. Un líder mundial horrible, metiéndose con una niña de 16 años con Asperger por hablar apasionadamente sobre datos científicos”, tuiteó el actor Willie Garson.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019