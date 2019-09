Greta Thunberg tunde a los líderes mundiales por no hacer nada contra el cambio climático

ESTADOS UNIDOS.- Greta Thunberg, activista de 16 años, habló este lunes en la ONU ante los líderes mundiales. Les reclamó sobre su inacción frete al cambio climático.

Con lágrimas en los ojos y una mirada llena de enojo, la joven dijo: “Vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven?”.

Desde hace un año, Greta hizo a un lado sus estudios para protestar sola frete al parlamento sueco, eso la convirtió rápidamente en un símbolo de la lucha contra el cambio climático.

On my way to the United Nations. Today I’m speaking in the General Assembly at the Climate Action Summit. This is such a crucial day, world leaders are gathering at the UN in New York to decide on our future. The eyes of the world will be upon them. pic.twitter.com/0GSjmfqoxW

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 23, 2019