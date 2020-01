Fuerte explosión sacude a Houston, Texas

ESTADOS UNIDOS.- Se registra una explosión en lo que parece ser un edificio industrial, que por el momento se registra un herido.

Los bomberos de Houston ya se encuentran atendiendo el incendio.

Debido al fuerte estallido, se percibió en varios hogares cercanos, llevaron a una persona lesionada al hospital.

La explosión despertó a los vecinos y se sintió en otros edificios cerca de la cuadra 4500 de Gessner Road, a las 04:30 (hora local).

Asimismo, los habitantes reportaron ventanas y puertas rotas en sus hogares ubicados en el área.

Art Acevedo, el jefe de la Policía de Houston pidió que, “eviten esta zona y no se dejen llevar por la curiosidad”.

Suspected massive gas explosion captured on CCTV, at a house near Gessner & W. Clay in NW #Houston in #Texas this early morning. pic.twitter.com/Rj5gh1aoT9

— Heal The World (@world_healing_) January 24, 2020