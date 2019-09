CIUDAD DE MÉXICO.- Empire State se pinta con los colores de la bandera mexicana. El emblemático edificio de Nueva York, se unió a la celebración por el 209 aniversario de la Independencia de México.

El emblemático edificio Empire State, ubicado en la gran ciudad de Nueva York, se iluminó este domingo con el verde, blanco y rojo de la bandera mexicana.

El edificio se encuentra ubicado en la intersección que forma la 5° Avenida y West 34th Street en Nueva York, Estados Unidos. El Empire State, luce los colores en honor al aniversario 209 de la Independencia de México.

Como es tradición, el edificio utilizó los colores de la bandera mexicana a partir de la tarde de este domingo. Los colores permanecieron hasta la madrugada del lunes.

A través de su cuenta de Twitter, se compartió una fotografía del edificio en la que se observa los últimos pisos iluminados en verde, blanco y rojo.

We’re turning the top of our tower into the Mexican Flag as we glow in red, white & green tonight, in honor of #MexicanIndependenceDay! pic.twitter.com/NXeunPLHm2

— Empire State Bldg (@EmpireStateBldg) September 15, 2019