Niños Héroes: entre verdades y mitos

CIUDAD DE MÉXICO.-Hoy como cada 13 de septiembre se conmemora la batalla en la que murieron heroicamente los Niños Héroes defendiendo al castillo de Chapultepec de la invasión estadounidense en 1847.

Historiadores se han dado a la tarea de investigar a fondo qué tan verídicos son los hechos que nos han contado desde la primaria. Alejandro Rosas, un historiador especialista en el tema, ha sido parteaguas para conocer las hazañas sin “filtros” acerca de este acontecimiento histórico.

De mitos y verdades se construyen la historia y los héroes

Para empezar, los niños, no eran niños sino adolescentes de entre 13 y 19 años. Si bien, es cierto que en el Colegio Militar reclutaban también a menores de edad, no había niños, al menos no los héroes que conocemos.

Estudiantes se quedaron en Chapultepec antes de que llegase el ejército norteamericano, cierto. En lo que difieren los historiadores son las razones por las que lo hicieron, algunos dicen que estaban castigados, mientras que otros argumentan que no les dio tiempo de irse.

Se les dio enfoque a seis personajes, cuando hubo cientos de adolescentes luchando por el país. Otro de los mitos, quizá el más conocido y tomado como verdad absoluta acerca de estos mozuelos, es el del salto al vacío de Juan Escutia envuelto en la bandera de México.

No es de extrañar pensar porqué contarían esta asombrosa hazaña nacionalista, cuando la verdad fue que los norteamericanos si lograron llevarse la bandera del país. La bandera fue devuelta hace apenas unas décadas, en el sexenio de José López Portillo.

¿Cómo se hicieron famosos los “Niños Héroes”?

Ramón Alcaraz mencionó a algunos cadetes del Colegio Militar en su obra literaria “Apuntes para la guerra entre México y los Estados Unidos” en 1848.

En 1849, Santiago Hernández cadete que también defendió el Castillo de Chapultepec dio vida a los rostros que todos conocemos de los Niños Héroes; pintó al óleo a los seis estudiantes.

Tres años más tarde, Mariano Monteverde recordó a los mártires el día 13 de septiembre como “niños”. Así poco a poco se fue dando forma a los adolescentes que serían protagonistas de una de las batallas más sangrientas de nuestra historia nacional.