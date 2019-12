Dos muertos tras tiroteo en Iglesia de Texas

ESTADOS UNIDOS.- Una persona armada entró a una iglesia de Texas y comenzó a disparar; dos personas murieron y una resultó herida, según medios locales.

El trágico evento se registró el día de hoy poco antes de las 10:00 de la mañana, cuando en la iglesia West Freeway Church of Christ, en el poblado de White Settlement, se celebraba el rito.

We are shocked and saddened to hear reports of a shooting at a church in White Settlement.

As reports come in, please pray for any victims and their families, this congregation, and the law enforcement officials at the scene. My office will assist in any way needed.

— Texas Attorney General (@TXAG) December 29, 2019