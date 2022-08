Descubren una mansión de hace mil 200 años en desierto de Israel

ISRAEL.- Una mansión lujosa de hace mil 200 años fue descubierta en el desierto de Néguev, en Israel.

Los arqueólogos israelíes pudieron encontrar los restos de lo que fue la construcción y que se encuentra ubicada muy cerca de una mezquita construida en el mismo periodo de tiempo.

Los expertos han descrito la construcción como una “lujosa vivienda rural”. Además indican que la mansión tenía un vestíbulo con suelo de mármol y paredes decoradas con muchos detalles en pintura.

La Autoridad de Antigüedades de Israel (AAI) es la encargada de las exploraciones en la edificación y de los trabajos para rescatar los restos.

Israel unveils 1,200 year-old desert mansion.

Described as a "luxurious rural estate" by the Israel Antiquities Authority, the home boasted a marble-paved hallway and walls decorated with frescoeshttps://t.co/O3NAFGVtb8 pic.twitter.com/0i19y9nY7Z

— AFP News Agency (@AFP) August 24, 2022