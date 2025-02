Así se ve el Golfo de México en EU y otras partes del mundo a través de Google Maps

El cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América”, impulsado por un decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado diversas reacciones en el ámbito internacional, especialmente en plataformas como Google Maps.

A raíz de esta modificación, los usuarios de la aplicación experimentan distintas versiones del mapa, dependiendo de su ubicación y la configuración de su dispositivo.

Mapa en Estados Unidos:

