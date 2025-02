Trump y Putin inician negociaciones sobre conflicto Rusia-Ucrania

En un giro inesperado en la política internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, han sostenido una conversación telefónica en la que acordaron iniciar negociaciones inmediatas para abordar el conflicto en Ucrania.

Durante la llamada, Putin extendió una invitación a Trump para visitar Moscú y dejó abierta la posibilidad de recibir a funcionarios estadounidenses en Rusia con el fin de discutir temas de interés mutuo.

El diálogo entre los mandatarios ha generado especulación sobre un posible acuerdo que podría significar la pérdida de territorio ucraniano y la imposición de condiciones que obliguen a Kiev a costear el armamento proporcionado por Occidente.

En paralelo, la Casa Blanca ha indicado que no podrá restituir a Ucrania lo que ha perdido en la guerra, lo que refuerza la idea de que el país deberá aceptar lo que acuerden las grandes potencias.

WHOA – President Trump has had a phone call with President Vladimir Putin, and there is a plan forming to END THE WAR in Ukraine!

The world is changing FAST, mate. pic.twitter.com/4Ldx4xVw62

— Russell Brand (@rustyrockets) February 12, 2025