Yuya anuncia que está embarazada

MÉXICO.- Por medio de las redes sociales, Yuya anunció que está embarazada de su pareja, el cantante Siddhartha, quien le dedicó unas palabras a Mar, el nuevo integrante de la familia.

Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, compartió en YouTube un video, a forma de carta, en el que le explica a su hijo cómo ha sido parte de su vida y la historia de su embarazo.

En el video de Yuya se observan algunas imágenes del mar, mientras la pareja disfruta de la naturaleza; además, en repetidas ocasiones, el cantante besa el estómago de la youtuber.

Por su parte, el cantante Siddhartha publicó, en su cuenta de Instagram, tres fotografías acompañadas de un mensaje para su hijo.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea… Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito”, dijo el cantante en Instagram.