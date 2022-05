YosStop embarazada: usuarios responden con los mejores memes tras la noticia

Las redes sociales no dudaron en hacer de las suyas luego de que la youtuber e influencer mexicana, YosStop, sorprendiera a sus seguidores con la reciente noticia de su embarazo. Sin dudas, YosStop embarazada se ha vuelto uno de los temas más virales de las últimas horas.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram, donde hace recientemente unas horas la famosa joven anunció la anhelada noticia, la cual compartió junto a su prometido Gerardo González. Recordemos que, el nombre de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, ha estado siendo muy polémico en las últimas semanas.

Hace unas semanas atrás, los rumores de embarazo de YosStop se habían hecho más fuertes, luego de que subiera una fotografía donde se le podía apreciar el abdomen abultado. Recordemos que, la joven siempre aclaraba que no deseaba ser madre, sin embargo, luego de su estadía en prisión, su punto de vista cambió por completo.

“¿Yoss quieres tener hijos? Lo he respondido en múltiples etapas de mi vida y normalmente la respuesta siempre había sido la misma: no quiero. Hasta que mi vida hace poco dio un giro y me abrí a la posibilidad de que algún día podría suceder… y pasó”.

“Honestamente no lo esperaba y el universo nos sorprendió con la noticia. No lo buscábamos. La vida es tan maravillosa que así funciona y es perfecta. Hoy quiero decirte almita de mi interior que me asusté mucho de tu nueva existencia y el miedo de lo que puede pasar no deja de existir, pero estoy lista para lo que se venga”.