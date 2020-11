[VIDEO] Paulina Goto defiende al actor Eleazar Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- Paulina Goto salió en defensa de su compañero Eleazar Gómez que se encuentra detenido por violencia familiar.

La actriz expresó que el actor siempre fue un tipazo con ella por lo que espera que las acusaciones sean falsas para que pueda arreglar su situación.

En entrevista con “Ventaneando” la actriz comentó que ha podido convivir con el famoso en dos proyectos, por lo que existe un gran cariño.

Sobre la denuncia, aclaró que serán las autoridades las que señalen lo que en realidad pasó.

“Ojalá que no sea así y que esté bien”, dijo la actriz.

Además puntualizó que ella no podría opinar sobre este caso ya que desconoce lo que pasó en su relación con la modelo.

“Yo no tengo ni la menor idea de lo que haya pasado ahí, no me gustaría ni opinar, ni acusar, ni asumir que es así. Porque sin pruebas y sin aclarar nada, es mejor no”.