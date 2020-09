[VIDEO] Niurka escupió a Montserrat Oliver y después la llamo “Perra”

MÉXICO.- Durante el programa “Montse & Joe”, Niurka escupió a las conductoras Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, después de eso la corrieron.

En un video compartido por TVyNovelas, la polémica actriz tomo un poco de agua, con la que se enjuagó la boca y después se la escupió a las conductoras del programa.

Minutos después Montserrat le pide, en broma, que se retire del programa. Por lo que la Vedett se retiró del foro molesta.

Antes de que abandonara el programa, tanto las conductoras como la actriz realizaron varios juegos sexuales que subieron de tono.

Tal parece que cuando Montserrat ya no estuvo cómoda con los juegos de Niurka, le pidió que se marchara.

Según medios de comunicación, la conductora persiguió a la cubana para que regresara, pero ya no quiso regresar.

Yolanda señaló que era mentira que Niurka estaba molesta e incluso dijo que la actriz se portó muy bien con ellas al terminar el programa.

Sin embargo, la Vedett cubana mostró en Tiktok e Instagram unos videos en los que se refiere de manera despectiva a Oliver.

Y en otro agregó: “La verdad es que te quisiste lucir. Te vi, pero te ignoré. La pregunta es ¿por qué tratar mal a quienes damos todo en tu programa de a gratis para ayudarte a subir el rating?”.

Como es conocido de Niurka, estos comentarios no le parecieron suficientes y terminó con uno en el que llamó “perra” a la conductora.

Y no te preocupes, no es la primera vez que me corren de algún programa. No te sientas tan importante, no es para tanto ¡perra!”