[VIDEO] Mane y Jawy de Acapulco Shore quedan atrapados por el huracán Delta

View this post on Instagram

Mi querubín, nachi, amorchi, mi Chiki!!! Feliz cumpleaños!!!! Hace algunos años te advertí que sería el primero de muchos cumpleaños que pasaríamos juntos!!! Eres mi vida entera, mi todo, eres la persona perfecta para mi, eres bueno y especial. Podría estar en la cima o en la mierda y estaría bien igual pero solo si es contigo. Empezamos juntos en esto y seguimos creciendo juntos, todo juntos, todo igual, tú y yo como siempre. Sigue luchando contra todo y todos que por eso te admiro y te amooooooo @jawymendez_oficial