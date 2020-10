[VIDEO] José Eduardo Derbez revela que tuvo Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, reveló que hace tiempo dio positivo a Covid-19.

Luego de superar la enfermedad, contó para sus seguidores cómo vivió el contagio y explicó por qué no lo había dicho antes.

Fue en su canal de Youtube que José Eduardo habló de la experiencia que atravesó tras enterarse que había dado positivo a Coronavirus.

Aclaró que fue muy estricto con las medidas de prevención y permaneció encerrado en casa desde un inicio.

“Yo realmente estuve encerrado en mi casa sin salir a ningún lado, sin ver a nadie, sin tener contacto y literal encerrado en mi casa”, indicó José Eduardo.

De acuerdo al testimonio del hijo de Eugenio Derbez, cree que se pudo contagiar en el aeropuerto pues tuvo que salir.

Externó que en todo momento se cuidó, sin embargo consideró que fue en el avión en donde se contagió.

“Estuve bastante tiempo fuera de México, pero cuidándome mucho. Sin embargo, de regreso, en el aeropuerto pedí algo de comer. El domingo en la noche, me comencé a sentir mal. Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta”, contó.

José Eduardo Derbez dijo que no sabía cómo contarle a su familia pues no quería que se preocuparan, además que los dolores musculares eran tan fuertes que no podía sostener el celular.

“Me puse muy mal, lloré bastante. No sabía cómo contarles y me puse muy mal. Primero respiré, me calmé y le avisé a mi mamá, mi padrastro, mi papá… diciéndoles poco a poco”, comentó.

Por último dijo que logró salir de la enfermedad y que ahora se encuentra bien, pues venció al coronavirus.