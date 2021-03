[VIDEO] ¿Jenni Rivera está viva? Internautas aseguran que la ‘Diva de la banda’ no ha muerto

CIUDAD DE MÉXICO.- Un video de una mujer preparando ceviche se hizo viral en redes, debido a que afirman que la voz del clip pertenece a Jenni Rivera; además, aparece Jacquie Rivera, una hija de la ‘Diva de la banda’.

Una vez más, la teoría conspirativa de que Jenni Rivera está viva, enardeció a las redes sociales, pues apareció un video narrado con una voz muy parecida a la cantante; ese tipo de videos ya había sido notado por internautas, sin embargo, en esta ocasión, el clip tuvo una aparición muy especial.

Al final del video, aparece ni más ni menos que una de las hijas de Jenní, Jacquie Rivera, degustando lo que la protagonista del video había preparado.

La misteriosa mujer del video, al finalizar la receta, le pide a sus seguidores que comparten su clip, así como ella lo hizo con su comida.

“Tantitos doritos, le voy a poner un poquito de salsa negra que tengo por ahí, pero esta no pica y está súper riquísimo. Ojala te haya gustado, pero antes de que comas no se te olvide compartir, así como yo lo hice”, indica la mujer.

Después de este comentario, aparece compartiendo su preparación con Jacquie Rivera.

De inmediato, el clip se hizo viral; fue un usuario en Twitter el que logró captar la evidencia, pues poco después el video fue borrado por la mujer misteriosa.

“Ya encontré el video de la señora que cocina y tiene la voz de Jenny Rivera… lo raro es que su hija sea la doble de Jackie Rivera”, escribió en un tweet el internauta.

Ya encontré el video de la señora q cocina y tiene la voz de Jenny Rivera… lo raro es que su hija sea la doble de Jackie Rivera 😲👀 pic.twitter.com/0GDbOR6Rd0 — Andrea (@Andywwish) March 29, 2021

Las opiniones están divididas, pues mientras algunos comparten el video y aseguran que ‘la Diva de la banda’ está viva, otros más comentaban que “ya dejaran descansar a Jenni”.

Recordemos que desde hace 9 años que la cantante murió trágicamente, sus fans inventan teorías para “demostrar” que su muerte no fue real.

La mujer se posiciona al respecto

La dueña del canal “I Cook U Cook We All Cook”, ya ha declarado en otro video que ella no es Jenni Rivera; sin embargo no ha logrado convencer al mundo de las redes sociales.