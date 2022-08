[VIDEO] Golpean a Lady Gaga con un Dr. Simi de peluche en concierto

Golpean a Lady Gaga con un Dr. Simi en pleno concierto. | Foto: Cortesía.

CANADÁ.- En uno de los conciertos que la cantante Lady Gaga ofreció en Canadá fue golpeada con un Dr. Simi de Peluche.

Todo parece indicar que un mexicano es quien accidentalmente le dio en la cara con el peluche. Por lo que el video del momento se viralizó en plataformas como TikTok.

Golpean a Lady Gaga con un Dr. Simi de peluche. pic.twitter.com/tudLaoMd5F — Lo + viral (@VideosVirales69) August 7, 2022

En las imágenes que se han compartido se puede observar como Lady Gaga se encuentra en el escenario cantando, cuando es golpeada con un Dr. Simi de peluche.

Y es que uno de los asistentes a uno de los conciertos realizados en Canadá, lanzó el peluche a la intérprete de ‘Bad Romance’.

Por su parte los usuarios de esta plataforma y redes sociales, se han tomando este hecho con humor. Pues aseguraron que no sabían se reír o llorar, sin embargo agradecieron que el golpe no terminó en algo grave, ya que no se interrumpió el show.