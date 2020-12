[VIDEO] Fans de Eleazar Gómez organizan marcha en defensa del actor

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de fans de Eleazar Gómez comentaron que organizarían una marcha en defensa del actor para demostrarle que a pesar de estar en prisión sus seguidores siguen con él.

Esto lo dio a conocer la coordinadora del club de fans llamado “Eterna Virtud”, Marisa González, en una entrevista para el programa “De Primera Mano”.

El actor se encuentra actualmente en prisión vinculado a proceso por probable delito de violencia familiar equiparada en agravio en contra de su novia Tefi Valenzuela.

Debido a esto, el actor ha perdido sus patrocinios, contratos y diversos proyectos profesionales, es por eso que su club de fans desean apoyarlo en este momento tan complicado.

Marisa comentó que actualmente están uniendo diferentes clubs de fans para poder hacer acciones para demostrar el apoyo a Eleazar.

“Somos varias de Querétaro, Monterrey, Guadalajara, Estado de México, que obviamente nos estamos uniendo junto con el D.F. pues para que se vea ese cariño hacia la familia, el apoyo, el respeto ante toda esta situación. La palabra correcta es no juzgar antes de”, comentó.

La joven comenta que no solo esperan que no se sienta solo el actor, si no también su familia.

Sin embargo, Marisa comentó que saben que durante este proceso pueden ser agredidas, por lo que pidió comprensión ya que sus acciones se harán de manera pacífica.