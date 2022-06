Video: Christian Nodal es abucheado en Colombia

El cantante Christian Nodal fue abucheado durante su concierto realizado en Montería, Córdoba, Colombia, ya que en varias ocasiones sobre sus emociones.

Durante el concierto entre algunas canciones, el cantante emitió largos discursos donde dijo que estaba cansado de los ataques de la presa. Además del acoso por sus relaciones sentimentales.

Incluso, Christian Nodal llegó hasta las lágrimas causando el asombro y gritos de los presentes en la Feria Ganadera de la localidad donde se presentó.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo al borde del llanto.