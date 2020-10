[VIDEO] Adela Micha anuncia que dio positivo a Covid-19

Actualmente, la periodista se encuentra aislada y sin presentar ningún síntoma, además comenta que su equipo de trabajo se encuentra bien, ya que hace una semana había dado positivo una colaboradora.

“Mi equipo de trabajo están bien. Yo les decía que una colaboradora nuestra había dado positivo la semana pasada, y todos nos hicimos inmediatamente la prueba. Estábamos todos muy confiados y claro, yo por no dejar hoy, me hice la prueba y salió positiva. No tengo síntomas, estoy bien”, finalizó.