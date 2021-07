Teletubbies se vacunan contra el Covid-19 y hay memes

TELETUBBYLANDIA.- Una que nadie esperaba y que se hizo viral de inmediato fue la de la vacunación contra el Covid-19 de los famosos Teletubbies.

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po dieron a conocer a través de sus redes sociales, aunque usted no lo crea tienen una cuenta verificada de Twitter, que recibieron la dosis antiCovid.

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer ☀️ Who's ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs

— Teletubbies (@TeletubbiesHQ) July 7, 2021