Tefi Valenzuela rompe el silencio: “no he recibido ni un peso del caso contra Eleazar Gómez”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tefi Valenzuela se ha convertido en punto de críticas luego de que Eleazar Gómez obtuviera libertad condicional por 3 años; la peruana dio a conocer que respetaba la ley, también explicó el proceso legal por el que pasó para que el demandado aceptara su culpa.

Fue a través de un video, donde Valenzuela se defendió de quienes la acusaban de haberse “vendido” para que Eleazar saliera de la cárcel.

La grabación dura más de 6 minutos, la cantante explica algunas de las opciones que sus abogados tenían para avanzar en el proceso legal contra Gómez.

“Soy Stephanie Valenzuela y no he recibido ni un peso hasta hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez ni tampoco le he otorgado el perdón. No sé en qué momento pasé a ser la víctima a ser la culpable de que él esté en libertad, pero las cosas son así”, indicó.