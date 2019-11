Sevilla recibió a grandes para los European Music Awards 2019

Diferentes celebridades viajaron hasta Sevilla para vivir los European Music Awards (EMAs) 2019 de MTV en donde Rosalía, Liam Gallagher y Becky G, lucieron espectaculares como presentadoras de la noche que comenzó con un show a cargo de Dua Lipa con su nueva canción, “Don’t Start Now”, quien apareció en una original pared brillante con bailarines con atuendos amarillos que contrastaban con su vestimenta negra.

Mujeres como Taylor Swift, Billie Eilish, Halsey, Nicki Minaj, FKA Twigs, Ava Max, Little Mix, Rosalía y J Mena, están en la lista de las artistas que se fueron a casa con premios.

Eilish ganó los premios a mejor artista nuevo y la mejor canción, por “Tough Guy”, la mejor colaboración fue para Rosalía por su tema “Con altura”a lado del cantante J Balvin, así mismo la española hizo una presentación con cerca de 50 bailarinas al ritmo de “Pienso en tu mirá”, “Di mi nombre” y “Cositas del ayer” de Parrita mostrando su amor al flamenco.

Taylor Swift fue votada como mejor cantante estadounidense y recibió el galardón por “Me” como mejor vídeo. El ex One Direction, Niall Horan, subió al escenario con “Nice to Meet Ya”, Green Day recibió el premio Mejor Rock y Liam Gallagher fue el encargado de cerrar la velada.