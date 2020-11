“Se quedó dormidita”: hija de Flor Silvestre sobre su fallecimiento

ZACATECAS.- Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre, compartió que su madre “se quedó dormidita” después de desayunar.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, comentó que la familia esperaba que ella se recuperara.

Marcela Rubiales, hija que la cantante tuvo con su segundo esposo Paco Malgesto, informó que su progenitora había tenido anteriormente tres tifoideas seguidas; “eso fue lo que le bajó sus defensas”, señaló.

Asimismo manifestó que toda la familia está contenta porque Guillermina Jiménez Chabolla ya está de nuevo junto a su esposo Antonio Aguilar.

Marcela también compartió que ella fue quien maquilló a su mamá para su último adiós.

Siguiendo su última voluntad, Flor será sepultada junto a su gran amor Antonio Aguilar.

“Ella por eso ya no quiso irse de aquí, decía: ‘cuando me muera ya no los voy hacer batallar, ya nada más me suben al cerrito (donde está el mausoleo de ‘El Charro de México’)”.