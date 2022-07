Ricky Martin reacciona tras acusaciones de supuesta violencia doméstica

Luego de las acusaciones contra el cantante Ricky Martin sobre supuesta violencia doméstica, el puertorriqueño reaccionó.

De acuerdo con algunos medios este sábado un juez emitió una orden restrictiva contra el cantante, la cual fue firmada el viernes. Las autoridades visitaron un vecindario de lujo en Dorado, donde habita el cantante para intentar ejercer la orden.

La orden fue expedida por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, tras una solicitud, informó en un comunicado la Policía. Sin embargo, el equipo legal de Ricky Martin emitió su versión.

Ricky Martin niega acusaciones

Axel Valencia, portavoz de la policía dijo a la agencia The Associated Press (AP) que no se logró localizar al cantante de ‘Living La vida loca’.

Por su parte, los abogados del puertorriqueño fijaron postura a nombre del cantante de 50 años y tacharon de “completamente falsas” estas acusaciones.

“Las alegaciones contra Ricky Martin, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas”, dice el comunicado de su equipo legal difundido por Perfect Partners, la firma de relaciones públicas del cantante en Puerto Rico.

“Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin será plenamente reivindicado”, agregó la escueta nota.

¿Quién denunció a Ricky Martin?

La policía no reveló el nombre de la parte peticionaria, pues se trata de un caso bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Asimismo, son pocos los datos que se conocen sobre esta denuncia contra la superestrella, aunque la orden indica que las partes se relacionaron por siete meses y se separaron hace dos.

Hasta el momento Ricky Martin no ha difundido más detalles de esta acusación de violencia domestica , salvo el comunicado por parte de sus abogados.

