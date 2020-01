Revelan cartel del Coachella 2020

ESTADOS UNIDOS.- Se dio a conocer a través de redes sociales el cartel oficial del Coachella 2020.

Este Festival se lleva a cabo en Indio, California, y varios de los artistas que conforman el line up sorprendieron al público.

Nota relacionada:

Entre los nombres que resaltan están Ed Maverick y la Banda MS.

Aquí está completo el cartel del Coachella 2020:

Weekend 1 is sold out 🌴 Register for Weekend 2 presale at https://t.co/x8PRTb12Eh. Presale starts Monday 1/6 at 12pm PT pic.twitter.com/QPRYnJVe9P

— Coachella (@coachella) January 3, 2020