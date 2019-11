Rage Against The Machine anuncia su regreso en 2020

La banda Rage Against The Machine se presentará en el Festival Coachella 2020.

ESTADOS UNIDOS.- Justo un día después de que My Chemical Romance anunciara su regreso a la música, la banda Rage Against The Machine también anunció su regreso para el 2020.

La confirmación se dio después de que la cuenta de Instagram de la banda, compartirá la lista de fechas del “Reunion Tour”.

La imagen asegura que habrá presentaciones en 2020 en Texas, Nuevo Mexico, Arizona y el Festival Coachella, en California.

Incluso la actriz y cantante Juliette Lewis, quien es pareja sentimental del baterista de la banda Brad Wilk, le dio like a la publicación de las fechas.

Las fechas de los conciertos son:

Marzo 26, 2020 – El Paso, Texas

Marzo 28, 2020 – Las Cruces, N.M.

Marzo 30, 2020 – Phoenix, Ariz.

Abril 10, 2020 – Indio, Calif.

Abril 17, 2020 – Indio, Calif.

Así reaccionaron los fans ante el anuncio:

Ese bello momento en el que nos enteramos que Rage Against The Machine regresará a nuestras vidas pic.twitter.com/Ce3Qi33n4X — Sopitas (@sopitas) November 1, 2019

Viendo noticias de la posible reunión de Rage Against The Machine pic.twitter.com/KPz1N5xuxz — Luis Quid (@Luis_Quid) November 1, 2019

Oye qué chucha hace como 3 días estaba pensando en que My Chemical Romance aún no volvía y anunciaron su regreso ayer, anteayer me acordaba de Rage Against The Machine y anunciaron su regreso hoy kwea ahora mismo me pongo a pedir QUE VUELVAN LOS BUNKERS — javi(ølenta) (@royaltycoldplay) November 1, 2019

La fotaza que puso Rage Against The Machine (Ira Contra El Sistema) anunciando su regreso, Yea’ Rock! ✊🤘🇨🇱#LaMarchaMasGrandeDeTodas#SinIgualdadNoHayPaz pic.twitter.com/Wt7CuUPZ9w — Humanoide 🎸🇨🇱 (@humanoide_gtr) November 1, 2019

Mi evolución en tres días por #mychemicalromance y Rage Against The Machine. pic.twitter.com/SmvOiUOloi — Sr Baphomet (@BaphometSr) November 1, 2019