¿Quién fue Octavio Ocaña, ‘Benito’ de ‘Vecinos’?

MÉXICO.- El famoso actor Octavio Ocaña, conocido por su participación en la serie ‘Vecinos’ falleció, noticia que fue confirmada por sus compañeros.

Aquí te contamos de la trayectoria del joven actor, que por años regaló risas a millones de televidentes que disfrutaban de su participación en la serie.

Debido a su personaje de ‘Benito Rivers’, Octavio Ocaña se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.

Cabe recordar que sus inicios se dieron como extra en la sección de ‘chiquillos y chiquillas’ con Chabelo. Sin embargo fue su papel de ‘Benito’ el que lo llevó al estrellato. Pues con tan solo cinco años de edad, el actor comenzó a trabajar en Televisa.

Las primeras temporadas de la serie televisiva duraron hasta que el actor cumplió 11 años, entre el año 2007 y 2008. Además, en 2007 también participó a lado de Eiza González en la telenovela juvenil Lola: Érase una vez como ‘Otto Von Ferdinand’.

Por algunos años, el actor dejó la vida pública hasta que en 2012 tuvo una participación especial en la película El fantástico mundo de Juan Orol.

Comenzó su carrera cuando tenía tan sólo 5 años gracias a personalidades como Eugenio Derbez y el productor Elías Solorio.

“Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que no me llamen por mi nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito”, dijo el actor en entrevista con EFE.