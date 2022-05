Paulina Goto denuncia a conductor de Uber y salta del auto en movimiento

Paulina Goto denuncia a conductor de Uber y las redes estallaron al escuchar el terrible momento que vivió la actriz y modelo. Lamentablemente, en redes sociales muchas mujeres se pronunciaron al respecto y aseguraron haber pasado por una situación similar en algún momento de sus vidas.

De acuerdo a la experiencia contada por la misma Paulina Goto, declaró que se vio obligada a saltar de un auto en movimiento. El conductor del Uber le habría puesto seguro al vehículo para impedir que la joven pudiese bajar la ventanilla, asimismo, tampoco se detuvo para que ella pudiese bajar del mismo.

Al verse en una situación tan compleja como esa, Paulina Goto denuncia que se vio obligada a saltar para poner su vida a salvo lejos de aquel conductor. Dicha experiencia la hizo pública en sus redes sociales para buscar la sanción del chofer y así evitar que otras mujeres pasasen por lo mismo.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde contó los hechos en detalle, ella habría solicitado el servicio por medio de la aplicación, y al subirse al vehículo, bajo la ventanilla, ya que, ella asegura que este es una de las costumbres que tiene para poder sentirse a salvo.

El conductor, al ver que la joven había bajado la ventanilla, subió el cristal y además, pasó el seguro. Paulina Goto le solicitó que le permitiera bajar la ventanilla, pero, el hombre se negó y aseguró que “no le pasaría nada”, sin dudas, esta claramente fue una señal de alerta para la joven de 30 años de edad.

“Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no y que no me iba a pasar nada. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”.