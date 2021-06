Para necesidades económicas o laborales

Este ritual es sólo para los creyentes católicos, pues la fe es la base para cualquier ritual.

Para esta petición a San Andrés, necesitarás:

Coloca una estampa de San Andrés o bien lo puedes colocar cerca del cuadro de la última cena si lo tienen.

Purifica tu vela con agua de lluvia, colócala en el plato y alrededor el arroz, enciende el incienso y reza la siguiente oración acompañada de tu petición.

“Bienaventurado San Andrés, glorioso Apóstol del Señor, que fuiste, junto a San Juan, el primer discípulo de Jesúsy cuando el Divino Maestro te dijo:

Ven conmigo dejaste todo y seguiste fielmente sus pasos para “ser pescador de hombres” junto a tu hermano Pedro, a ti San Andrés te pido estés a mi lado, guíame y acompáñame en mi lucha diaria, auxíliame para que se abran las puertas a mi paso, dame conocimiento y lléname de fortaleza para encontrar el mejor camino y la mejor oportunidad que me lleve a cambiar mi situación laboral y económica.

Tú que presenciaste la mayoría de los milagros de Jesús, y viste la multiplicación de los panes y los peces, pide por mis necesidades y falta de recursos, para que en breve se resuelvan mis problemas.

San Andrés, hombre de fe y esperanza, que lleno del Espíritu Santo llevaste la Palabra a la gente y siempre ayudaste a los demás para que se sintieran felices, haz que yo consiga la paz y tranquilidad en mi vida.

Te pido me auxilies en mi duro caminar para que reciba de Jesús la bendición de un buen empleo y mejore mi agobiante situación económica.

Tú que fuiste portador del bien, la justicia y la verdad acomoda las cosas en mis caminos

para que se allanen y no encuentre obstáculos, y consiga un buen desarrollo económico y profesional, pues a pesar de todas las gestiones que he realizado no encuentro el trabajo, o negocio, que con afán busco y las necesidades en mi hogar son graves y urgentes.

Bríndame prosperidad, suerte y éxito para que encuentre la forma de conseguir salir de la ruina y pueda hacer frente a todas las deudas y carencias, haz que llegue a mi hogar la estabilidad y el bienestar, haz que se termine tanta preocupación y sufrimiento, San Andrés, con todo mi ser solicito tu ayuda para:

(decir ahora lo que se desea obtener).

Yo no pierdo la esperanza sé que por tu eficaz mediación me llegará la ayuda de Dios a mis problemas laborales y mis necesidades financieras muy pronto serán resueltas satisfactoriamente.

San Andrés, confío en tu asistencia santa, tú que encontraste a Jesús en tu camino y tuviste la gran dicha de estar a su lado en la tierra, ahora que disfrutas de Él en el Paraíso Eterno, pídele me ayude en mis graves adversidades, sé que contando con su apoyo y sus bendiciones todo será más fácil en mi vida y mis intentos y esfuerzos tendrán buena respuesta, y podré tener un buen trabajo y una economía saneada.

Querido Apóstol San Andrés, que entregaste tu vida a Jesús y por Él moriste en la cruz, también te pido me enseñes a seguirlo con prontitud y a conocer y practicar más su Palabra, enséñame a reconocer en Él al amigo y el hermano y a buscarle con más frecuencia y no solo en las desdichas, ayúdame a tenerle siempre presente en mi corazón y a proclamarle con decisión mi Rey y Señor. Por Jesucristo nuestro Señor.

Así sea.”