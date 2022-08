Pablo Montero tuvo una reacción violenta con una reportera y se disculpa

Foto: Facebook.

MÉXICO.- Pablo Montero se molestó mientras le hacían entrevistas los medios de comunicación, una reportera hizo algunos comentarios que lo alteraron.

En el video que circula en las redes sociales, Montero reacciona ante la pregunta de ¿Cómo lidia con su problema de alcoholismo?

“¿Si vas a ingresar a uno?”, le dice la periodista, a lo que el actor le responde: “No entiendo tu pregunta… o sea, ¿yo dije eso?”.

Ve aquí el enlace que tuvo con el programa Ventaneando para explicar su actitud

¿Porqué se molestó Pablo Montero?

Fue en el programa Chismorreo, que Pablo Montero habló del intenso momento que se vivió el sábado pasado, momentos antes a realizar su presentación.

“El sábado pasado me presentaba en Saltillo. Iniciamos la rueda de prensa y después yo me empecé a tomar fotografías con la gente de prensa y mandarle saludos. Yo estaba con el niño a un lado y me hacen una pregunta que no tenían que hacer delante de él, eso fue lo que me molestó.” dijo Pablo.

La reportera aseguró que la retuvieron y le obligaran a borrar el material recopilado, el cantante y actor aceptó que no actuó de buena manera.

Asimismo, le pidió una disculpa, agregando que se hará responsable de los daños que causó.

“Pido una disculpa a la reportera y a su compañero porque mi comportamiento no fue el correcto y si es necesario pagar algo, lo voy a hacer. Al público también le pido una disculpa por mi forma de actuar sin embargo me descontroló la pregunta y la verdad cuando ves el video, yo me tuve que salir, me fui al escenario y a ellos los acompañaron a la salida, ya no los dejaron entrar al concierto.” relató.

Pablo fue cuestionado por qué tuvo esa reacción tan violenta al escuchar la pregunta que, a opinión de los conductores de ‘Chismorreo’, no era tan agresiva.

“Toda la gira he estado muy comprometido, muy disciplinado y enfocado en hacer las cosas bien. Lo que me molestó fue que me hicieran la pregunta justo cuando estaba con el niño, si la hubieran hecho en otro momento, la contesto. Fue una pregunta muy personal y delicada.”

Al final mencionó, que hay ocasiones en que algunos reporteros y preguntas solo tratan de desconcentrar al artista.