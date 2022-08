La actriz Olivia Newton-John murió la mañana de este lunes. | Foto: Cortesía.

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Olivia Newton-John, quien era conocida por su papel de Sandy en ‘Grease’ murió a los 73 años de edad.

El esposo de la actriz dio a conocer que Olivia murió en su rancho en el sur de California, Estados Unidos, la mañana de este lunes. Detalló que la también cantante se encontraba rodeada de familiares y amigos.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama”, se lee en el comunicado. “En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”.

¿De qué murió la actriz Olivia Newton-John?

Oliva luchó contra el cáncer de mama durante más de 30 años. Su representante no dio la causa de la muerte. No obstante, una fuente indicó al sitio TMZ:

“Después de un viaje de 30 años contra el cáncer, perdió la batalla contra el cáncer de mama metastásico”.

La actriz y cantante es conocida en todo el mundo por protagonizar la película musical Grease de 1978 junto a John Travolta, dando vida a Sandy.

Este papel y canciones como You’re the One that I Want, Summer Nights o Hopelessly Devoted to You la llevaron a la fama.

Sin embargo, también tuvo éxitos musicales como If Not for You, una canción de Bob Dylan que también había sido grabada por George Harrison

Asimismo Let Me Be There, le valió un Grammy a la mejor interpretación vocal country femenina; y Have You Never Been Mellow.

Tras Grease, participó en películas como Xanadu y se consagró con canciones como Physical, de 1981. Su trayectoria artística le valió cuatro premios Grammy.