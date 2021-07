Oración de los 7 salmos para librarse de prisiones, salaciones, envidias y magias

“Yo (tu nombre completo)

me ofrezco a los poderosos 7 salmos

y a los 47 ángeles del cielo

para que mi persona

no sea presa ni encarcelada

ni perseguida ni intimidada

ni mis venas corrompidas

que mis enemigos no me persigan

no envíen sobre mi persona y familia,

ningún conjuro ni magia negra,

ni infortunio ni perdición

no me dañen con calumnias

que vengan humildemente con paz

me ofrezco a los poderosos 7 salmos

y a los 47 ángeles del cielo

para que mi persona

y aquellos a los que amo

sean librados de toda salación

mal enviado, envidias, mal de ojo

traiciones, mala lengua y mal deseo

que ojos tengan y no me vean

manos tengan y no me agarren

pies posean y no me alcancen

y si pensamiento tienen

en mí no piensen

gracias, gracias, gracias

por el poder de los 7 salmos y

por el poder de los 47 ángeles

que así sea y así es

hecho está.”