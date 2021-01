Nath Campos revela que Rix abusó sexualmente de ella

CIUDAD DE MÉXICO.- La influencer, Nath Campos, decidió hablar acerca del abuso que sufrió por parte de otro youtuber; Rix, quien abusó sexualmente de Nath cuando se encontraba borracha.

Nath publicó un video de más de 40 minutos donde revela que, hace algunos años, Rix abusó sexualmente de ella; los hechos sucedieron después de salir a un antro con varios amigos.

Campos relata que, al llegar a su departamento, Rix se ofreció a quedarse con ella para ayudarla a subir a su recámara.

Estando ambos en la habitación, el youtuber abusó de ella; Nath relata que ella no pudo mover sus extremidades.

“Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha ”, indicó la influencer.

Al siguiente día, Nath le pidió a Rix que se fuera de su departamento.

“Cuando desperté en la mañana fui a gritarle a Rix, qué me dijera que había pasado, que me explicara la situación, le pedí que se fuera, se fue y después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que me mal vibrara con él y que era una situación en la que yo también había participado”, comentó.