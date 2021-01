Nath Campos agradece el apoyo y reacciona a opiniones del programa “Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la polémica que se generó en el programa “Hoy” por los comentarios revictimizantes hacia Nath Campos, por el caso de abuso sexual que vivió, la influencer reapareció para hablar sobre el tema.

La youtuber Nath agradeció las muestras de apoyo que ha recibido, así como para expresar lo que piensa, luego de que más mujeres rompieran el silencio.

Asimismo aprovechó para hablar de las opiniones que se hicieron sobre el alcohol y el convivir con el agresor, refiriéndose al programa “Hoy”, pues fue ahí donde se mencionaron esos temas.

“Han sido días abrumadores. He vivido un sube y baja de emociones, pero sobre todo el último año, cuando me decidí a hablarlo, me estuve mentalizando a las opiniones de personas que desafortunadamente no conocen de este tema y para los comentarios negativos que vienen con ello”, expresó Nath Campos.